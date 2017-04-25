Новый вид «грибных фермеров»-муравьев назвали в честь Radiohead

Ученые Смитсоновского института открыли новый вид муравьев, который назвали в честь британской группы Radiohead. Об этом сообщает портал Phys.org.

Вид Sericomyrmex radioheadi был обнаружен в русле реки Амазонка на территории Венесуэлы. Эти муравьи относятся к так называемым фермерам, которые выращивают грибы на собственных плантациях.

Sericomyrmex radioheadi оказался одним из трех новых видов «шелковых муравьев» (один из подвидов «фермеров»), которые удалось найти исследователям.

По словам одной из специалистов Аны Йешович, ученые хотели отдать дань музыке коллектива. «Но, что еще более важно, мы хотели выразить участникам группы признательность за их действия в сфере защиты окружающей среды, особенно в том, что касается климатических изменений», — сказала исследователь.

Radiohead — британская рок-группа, основанная в 1985 году. Лидер команды Том Йорк — убежденный вегетарианец и активист экологической кампании Big Ask Europe.