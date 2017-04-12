Новый вид щелкающих креветок назвали в честь Pink Floyd

Новый вид креветок, открытый учеными возле панамского побережья Тихого океана, назвали в честь рок-группы Pink Floyd. Об этом пишет BBC News в среду, 12 апреля.

Synalpheus pinkfloydi относится к «щелкающим» креветкам: она обладает гигантской относительно своих размеров клешней розового цвета, при помощи которой издает щелчки такой громкости, что это может убить маленьких рыбок.

Отмечается, что ученый Сэмми Де Грейв из Музея национальной истории Оксфордского университета, открывший новый вид, являлся фанатом Pink Floyd с 14 лет.

Pink Floyd — одна из самых известных музыкальных групп в мире. Она была создана в 1965 году британцем Сидом Барреттом. В мире продано более 300 миллионов копий их альбомов.

Ранее, в январе, новый вид краба назвали Harryplax severus в честь Северуса Снегга, персонажа из серии книг о Гарри Поттере, из-за его бледности. В декабре найденный в Калифорнии цветок получил имя Dudleya hendrixii («Живучка Хендрикса») в честь американского рок-музыканта Джими Хендрикса.