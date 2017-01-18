В честь Трампа назвали похожую на него моль

Канадский биолог и систематик Вазрик Назари (Vazrick Nazari) назвал новый вид моли в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья ученого с описанием животного опубликована в журнале ZooKeys.

Назари наткнулся на неизвестную ранее бабочку, когда изучал коллекции Музея энтомологии Богарта. После тщательного анализа насекомого исследователь пришел к выводу, что он открыл новый вид из семейства молей выемчатокрылых (Gelechiidae). Насекомое было названо Neopalpa donaldtrumpi, поскольку на его голове находятся желтовато-белые чешуйки, которые, по мнению ученого, напоминают прическу Трампа.

Биолог считает, что открытие бабочки, обитающей в густонаселенной и хорошо изученной южной части Калифорнии, подчеркивает важность сохранения мест обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. По его словам, предложенное им название позволит привлечь внимание общественности к редким видам насекомых.