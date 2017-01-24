Новый вид краба назвали в честь бледнолицего Северуса Снегга

Новый вид краба, открытый учеными в западной части Тихого океана, получил название Harryplax severus в честь одного из героев «Гарри Поттера», сообщает National Geographic.

Ракообразное с блекло-желтым панцирем вызвало у биологов аналогию с персонажем Северуса Снегга (в оригинале — Снейп), известного по книгам и фильмам о Гарри Поттере своей бледностью.

В экранизациях роль Снегга исполнил британский актер Алан Рикман, скончавшийся 14 января 2016 года.

Harryplax severus обитает у побережья острова Гуам, который является владением США, но не входит в состав государства.

В названии вида сочетаются имена Снегга и биолога-любителя Гарри Конли, впервые обнаружившего новый вид в 1998 году и погибшего в 2002-м.

В декабре сообщалось, что обнаруженный в Калифорнии цветок назвали Dudleya hendrixii («Живучка Хендрикса») в честь американского рок-музыканта Джими Хендрикса.