Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине

Видеооператор из Уфы Владимир Жилко обвинил американского режиссера Оливера Стоуна в нарушении авторских прав. Об этом Жилко написал в своем Instagram.

Оператор сообщил, что Стоун в документальном фильме «Интервью с Путиным» использовал сделанные им кадры — имеются в виду моменты на 33-й минуте 41-й секунде и на 48-й минуте 45-й секунде. По словам Жилко, они были куплены «на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении».

А вы знали что во второй части фильма Оливера Стоуна ПУТИН были использованы мои кадры? Вашему вниманию Мечеть Ля Ля Тюльпан на 33:41 и на 48:45 ! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении. Как думаете стоит выеживаться? A post shared by Аэросъемка Уфа, Россия 🇷🇺 (@zhilko_vladimir) on Jul 3, 2017 at 2:50am PDT

Уфимец уточнил, что речь идет о второй части картины Стоуна, где показана мечеть Ляля-Тюльпан.

Показ четырех серий документального фильма «Интервью с Путиным» завершился в США на канале Showtime 15 июня. В России ленту транслировал Первый канал с 19 по 22 июня. В картине Путин, в частности, рассказал Стоуну о своих внуках, ответил на вопрос о желании быть царем и заявил о невмешательстве России в дела других стран.

В июне сообщалось, что в традиционной нобелевской лекции Боба Дилана нашли плагиат. При этом музыкант использовал в своей речи несуществующую цитату из романа «Моби Дик» Германа Мелвилла, а также многочисленные выдержки из краткого пересказа книги, размещенного на Sparknotes.

В декабре 2015-го чеченский писатель Руслан Закриев подал в суд на американскую кинокомпанию 20th Сentury Fox. Он заявил, что фильм «Аватар» позаимствовал идеи его романа «Секретное оружие», и потребовал моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей.