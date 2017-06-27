Стоун сравнил критику ленты о Путине с «неделей ненависти» из романа Оруэлла

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что критики его документальной картины «Интервью с Путиным» «ненавидят президента России до крайней степени». Реакция на его ленту в западных СМИ, написал он в Facebook во вторник, 27 июня, сравнима с «неделей ненависти» из романа Джорджа Оруэлла «1984».

«Как это помогает ситуации в мире? Разве это Россия расшатывает обстановку, или все-таки Соединенные Штаты? Почему все эти представители СМИ настроены против любого улучшения отношений между нашими странами?» — написал Стоун.

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Режиссер привел в своем посте ссылки на статьи американских и британских изданий, в которых его документальная лента подвергалась критике.

Показ четырех серий документального фильма «Интервью с Путиным» завершился в США на канале Showtime 15 июня. В России ленту транслировал Первый канал с 19 по 22 июня. В картине Путин, в частности, рассказал Стоуну о своих внуках, ответил на вопрос о желании быть царем и заявил о невмешательстве России в дела других стран.

По словам кинематографиста, целью создания картины было остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Неделя ненависти» — ежегодный недельный фестиваль, в рамках которого, по сюжету «1984», члены внешней партии Океании должны смотреть фильмы, изображающие врагов государства, и выражать свою ненависть к ним. В это время также проводились военные парады. Расширенная форма ежедневной «двухминутки ненависти».