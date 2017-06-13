Путин заявил о невмешательстве России в дела других стран

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил о том, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. Фрагмент интервью в понедельник, 12 июня, опубликовал телеканал Showtime.

«Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал Стоуну о своих внуках. Также Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.