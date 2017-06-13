Путин увидел в ленте Кубрика о ядерной войне предупреждение о реальной опасности

В сети появился отрывок документальной ленты Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине, в котором глава государства рассуждает об актуальности картины Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Эпизод из фильма опубликован на YouTube-канале Showtime.

«При всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи которые являются серьезными и предупреждающими о реальных опасностях», — отметил Путин.

По словам президента, «некоторые вещи Кубрик угадал даже с технической точки зрения».

«Разница только в том, что современные системы вооружения стали сложнее, и вот эта идея оружия возмездия, невозможность управления этой системой с какого-то момента — они все достаточно актуальны и для сегодняшнего дня. Стало еще сложнее и еще опаснее», — подчеркнул Путин.

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В картине «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», снятой Кубриком в 1963 году, рассказывается об угрозе «ядерного апокалипсиса», возникающей в результате конфликта между СССР и США.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) разбит на эпизоды, которые выходят с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. По словам режиссера, цель создания киноленты — остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

Оливер Стоун снял картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем, а также ленты «Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр».