В Кремле рассказали об отказе Стоуна резать интервью с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали создания фильма «Интервью с Путиным» американского режиссера Оливера Стоуна. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, изначально планировалось, что картина будет длиться два часа.

«Когда были закончены съемки, но еще не было, как сказал Оливер, ни монтажа, ничего не было, позвонил его продюсер и сказал, что это не будет двухчасовой фильм. Мы говорим: "Как?" — "Это будут четыре часа". Мы говорим: "Это невозможно. Ну как четыре часа?" Стоун уперся: "Я не буду резать практически ничего"», — рассказал Песков.

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Показ четырех серий документального фильма завершился в США на канале Showtime 15 июня. По словам режиссера, целью создания картины было остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

В России ленту покажет Первый канал. Эпизоды будут транслироваться с 19 по 22 июня.