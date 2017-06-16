Путин изобразил официанта во время съемок фильма Стоуна

Российский президент Владимир Путин во время съемок фильма Оливера Стоуна разыграл американского режиссера. Этот эпизод вошел в четвертую, финальную часть документальной ленты «Интервью с Путиным», которая была показана на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.

В ходе репетиции постановщик рассказывал Путину, как будет выстраиваться сцена: где собеседники встретятся и где сядут для разговора. «Могу оттуда, могу с балкона спуститься», — предложил российский лидер. Однако Стоун повел его в коридор со словами: «Мне больше нравится там — это добавляет глубины».

Кинорежиссер планировал встретить Путина на полпути и в шутку предложил изобразить, что они не виделись несколько месяцев.

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Когда съемка началась, Стоун несколько раз давал команду «Мотор», но Путин не выходил из коридора. Тогда режиссер обратился к переводчику с просьбой перевести на русский фразу «Action» («Мотор»). «Мы начинаем съемку, Владимир Владимирович», — позвал президента переводчик. Однако российский президент по-прежнему не выходил и при этом подмигивал в камеру.

«Он ушел на другую встречу», — разочарованно говорит Стоун. В этот момент в зале наконец появляется Путин с двумя чашками в руках. «Кофе, сэр!» — произносит российский президент под смех режиссера.

Оливер Стоун работал над этим фильмом более двух лет, за это время была записана дюжина интервью — десятки часов чистого времени. В Кремле заверили, что не знают, как режиссер скомпоновал итоговый материал.

В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.