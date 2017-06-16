Путин в беседе со Стоуном назвал стратегическую цель российских властей

Первоочередной задачей, стоящей перед российскими властями, является укрепление страны, а не попытки оправдаться и убеждать зарубежных наблюдателей в демократичности государственной политической системы. Об этом президент России Владимир Путин сказал в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна, показанном на телеканале Showtime. Слова главы государства приводит ТАСС в пятницу, 16 июня.

«Вы думаете, что наша цель заключается в том, что мы должны кому-то что-то доказывать? Наша цель заключается в том, чтобы укреплять свою страну», — сказал Путин.

Так он отреагировал на утверждение Стоуна, что следующие президентские выборы в России вряд ли будут признаны Западом демократическими, если только в страну не пригласят международных наблюдателей, а избирательный процесс не будет «действительно прозрачным».

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На реплику кинорежиссера о том, что «данный аргумент [нежелание доказывать] опасен, так как те, кто злоупотребляет властью, всегда говорят о выживании», российский лидер ответил, что он не говорит о выживании и не пытается ни в чем оправдаться.

«И вопрос совсем не стоит в том, чтобы кому-то удержать существующую систему власти либо самому удержаться, — подчеркнул Путин. — Вопрос в обеспечении роста экономики, ее темпов, качества жизни граждан, повышения обороноспособности в регулярном режиме, а не в условиях каких-то осложнений и кризисов».

В ходе беседы со Стоуном он также заявил, что Соединенные Штаты всегда вмешивались в выборы в РФ, особенно агрессивно — в 2012 году. Глава российского государства отметил, что вмешательство в электоральные процессы осуществлялось, в том числе, и через сотрудников дипломатической миссии США в Москве.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России картину покажет Первый канал. Четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня.