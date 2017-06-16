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Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в выборы в РФ, особенно агрессивно — в 2012 году. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.

На вопрос режиссера о том, вмешивались ли США в выборы в России, последовал ответ президента: «И в 2000-ом, и в 2012-ом . Всегда было, но в 2012-ом это было особенно агрессивно».

«Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры знают об этом, я и (бывшему госсекретарю Джону) Керри говорил, и (бывшему президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — рассказал Путин.

«Неправительственные организации, да, могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения, хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд "прокладок" и структур — то ли из Госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в восточной Европе и во многих других странах. И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке», — уточнил российский президент.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

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