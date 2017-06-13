Путин обвинил США в поддержке чеченских террористов

Президент России Владимир Путин заявил, что американские спецслужбы помогали боевикам в Чечне и игнорировали связанные с этим протесты Москвы. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

«Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы», — сказал российский президент. По его словам, Россия рассчитывала на помощь от США, но вместо этого обнаружила, что американские спецслужбы занимаются поддержкой террористов.

«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — заявил Путин.

«У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России», — добавил российский лидер.

Также Путин вспомнил о реакции бывшего президента США Джорджа Буша, когда он назвал ему фамилии работавших на Кавказе сотрудников американских спецслужб и оказывавших техническую поддержку боевикам. «Он сказал, что очень негативно относится к этому и с этим разберется», — отметил глава России.

Кроме того, Путин вспомнил эпизод, когда в Москву пришло письмо из ЦРУ, в котором было указано, что американцы «считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше». Российский президент сказал, что было очевидно, что в письме речь шла о террористических группировках. «Тем не менее, их представляли в виде какой-то оппозиции», — указал Путин.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась на телеканале Showtime 12 июня. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

