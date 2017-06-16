Путин заявил об отсутствии проблемы с олигархией в России

Президент России Владимир Путин не видит проблемы с олигархами в современной России. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.

«Сейчас, как мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 1990-ых годах или в начале 2000-ых. Сейчас перед нами другая, гораздо более сложная задача — она заключается в разнице доходов между богатыми людьми и людьми с низким уровнем дохода. Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу», — указал президент России.

Также Путин поделился своими впечатлениями о Москве 20-летней давности. «Я помню, когда приехал в Москву из Петербурга, я был потрясен и удивлен тем, как много жуликов здесь собралось. Причем их поведение было для меня настолько удивительным, что я долго еще не мог к этому привыкнуть. У этих людей не было вообще никаких ограничений. Ну что такое олигархия? Это сращивание власти и денег для того, чтобы влиять на власть, влиять на принимаемые решения с целью продолжения обогащения. Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть», — рассказал он.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.