Уфимец задумался о судебном иске к Оливеру Стоуну за «Интервью с Путиным»

Видеооператор из Уфы Владимир Жилко раздумывает над тем, чтобы подать в суд на американского режиссера Оливера Стоуна за нарушение авторских прав. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 4 июля.

«Хочу изучить этот вопрос. Сегодня встречусь с юристами. Посмотрим все это, какие у нас козыри. И если они есть, то почему бы и не попробовать», — заявил Жилко.

Оператор добавил, что вид лицензии, по которому Стоун купил сделанные им кадры для документального фильма «Интервью с Путиным», запрещает использование материала на телевидении.

Жилко уточнил, что кадры были выложены на стоке в формате 4K. Съемочная группа Стоуна приобрела их в fullHD. Автор получил за них в общей сложности 34 доллара. При покупке по расширенной лицензии, позволяющей использование на ТВ, они стоили бы в три-четыре раза больше.

Как уфимец сообщил ранее, он узнал свой материал в моментах на 33-й минуте 41-й секунде и на 48-й минуте 45-й секунде во второй части картины Стоуна, где показана мечеть Ляля-Тюльпан.

Показ четырех частей ленты «Интервью с Путиным» завершился в США на канале Showtime 15 июня. В России фильм транслировал Первый канал с 19 по 22 июня.