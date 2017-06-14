В нобелевской лекции Боба Дилана нашли плагиат

Американский музыкант Боб Дилан использовал литературный портал для школьников и студентов Sparknotes при написании нобелевской лекции. Об этом пишет американский журнал Slate.

Отмечается, что Дилан использовал в своей речи несуществующую цитату из романа «Моби Дик» Германа Мелвилла. Кроме того, в части лекции, посвященной «Моби Дику», есть множество заимствований из краткого пересказа книги, размещенного на Sparknotes. Сходство обнаружено в 20 из 78 предложений о романе.

Материалы по теме В чем Дилан, брат? Что сделал для России и мира нобелевский лауреат 2016 года

5 июня сообщалось, что Дилан отправил Шведской академии аудиозапись традиционной нобелевской лекции. В организации назвали речь музыканта «выдающейся и очень выразительной». В лекции Дилан назвал три книги, которые впечатлили его больше всего: «Моби Дик», «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и «Одиссея» Гомера.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».