Боб Дилан отправил в Стокгольм аудиозапись своей нобелевской лекции

Американский певец Боб Дилан отправил Шведской академии аудиозапись традиционной нобелевской лекции. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте организации.

«Речь выдающаяся и, как и следовало ожидать, очень выразительная. Теперь, когда лекция получена, нобелевские приключения Дилана подходят к концу», — говорится в сообщении.

Полная запись лекции и ее расшифровка доступны на сайте.

В своей речи Дилан пытается объяснить, каким образом его песни можно отнести к литературе. Для этого он приводит в качестве примера певца Бадди Холли, чьи тексты перенесли его в «мир, о котором он не знал».

Музыкант также рассказывает о трех книгах, которые впечатлили его больше всего: «Моби Дик» Германа Мелвилла, «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и «Одиссея» Гомера.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».