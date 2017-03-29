Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию

Американский музыкант и поэт Боб Дилан получит Нобелевскую премию в эти выходные. Об этом в среду, 29 марта, сообщает «Би-би-си».

Представители Шведской академии заявили, что встретятся с лауреатом в Стокгольме, где у него запланировано два концерта.

Отмечается, что он не станет лично читать традиционную Нобелевскую лекцию, которая является обязательным условием для получения премии, а пришлет видеозапись.

Ранее секретарь академии поставила Дилану ультиматум: если он не прочитает лекцию до 10 июня, он не получит денежное вознаграждение, которое составляет восемь миллионов шведских крон (911 тысяч долларов).

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Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию 13 октября 2016 года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Представители учреждения долгое время не могли выйти на связь с музыкантом, который в итоге отказался присутствовать на церемонии вручения.