Американский певец и автор песен Боб Дилан получил диплом и медаль Нобелевской премии, передает Associated Press со ссылкой на члена Шведской академии Класа Остергрена.

По его словам, Дилан получил награду во время небольшого собрания, которое прошло днем в субботу, 1 апреля, в отеле рядом с конференц-центром, где Дилан позже выступил с концертом.

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Церемония прошла в узком кругу в соответствии с пожеланиями певца. В ней участвовали только члены академии и сотрудники Дилана. По оценке других членов академии, Дилан остался доволен полученной наградой. Во время выступления он, однако, не упоминал про нее.

Помимо двух своих концертов в Стокгольме, Дилан также сыграет в юго-западном городе Лунд 9 апреля.

Для того, чтобы получить денежную премию в размере 8 миллионов крон (894 800 долларов), Дилан в течение шести месяцев начиная с 10 декабря должен выступить с лекцией. Он сказал, что не будет читать лекцию, но позже отправит записанную версию.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию 13 октября прошлого года с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Представители учреждения долгое время не могли выйти на связь с музыкантом, который в итоге отказался присутствовать на церемонии вручения, состоявшейся 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.