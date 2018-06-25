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Россиянка дала отпор избившему ее козленка полицейскому и была наказана

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Суд Кетовского района (Курганская область) оштрафовал на пять тысяч рублей жительницу села Лесниково Ксению Ловыгину за нанесение побоев заместителю начальника штаба регионального управления МВД России Андрею Юркину, который, по ее словам, избил сначала ее коз и козлят, а потом и саму женщину, сообщает Znak.com.

Ловыгина написала подробности инцидента в письме журналистке «Русского Репортера» Мариной Ахмедововой, которое та выложила на своей странице в Facebook. По словам 39-летней женщины, днем 27 мая она выгуливала семь взрослых коз и трех козлят на склоне оврага, затем поднялась с ними к дороге в дачному товариществу «Салют». Там продолжила гулять вдоль забора, держа в руке палку из ветки черемухи, на которую опирается при ходьбе, и сумку с крапивой.

К ней подошли незнакомые мужчина и женщина. Мужчина спросил, почему ее козы объедают кусты, которые он посадил за забором, и тут же пнул ногой четырехмесячного козленка. Ловыгина сказала, что старается следить за козами. Собеседник ответил, что плохо, и ударил ногой по левому боку дойной козы.

«Когда он ударил козленка, я еще стерпела, но после того, как мужчина нанес удар по дойной козе, я (...) внезапно для себя вскочила со складного стульчика и нанесла мужчине удар палкой (в верхнюю часть тела, не метясь куда-то конкретно), которую держала в правой руке», — написала Ловыгина.

После этого мужчина разразился бранью и ударил ее кулаком в лицо. Сельчанка упала на спину, но сумела встать. Как только она поправила очки, он вновь отвесил ей удар. «Очки от повторного удара деформировались и упали в траву. Я сказала этим мужчине и женщине: “Я плохо вижу, мне нужно найти очки!”. Они (...) стояли на дороге и наблюдали», — рассказала владелица коз. Ловыгина пригрозила, что позвонит в полицию, на что нападавший ответил, что «сам из полиции» и предложил: «Поехали на экспертизу — я тебя посажу!», после чего ушел со своей спутницей.

Ловыгина позвонила мужу. Когда тот пришел, он увидел удалившуюся с места происшествия пару и опознал своего шапочного знакомого Юркина. Супруги решили позвонить на горячую линии полиции и сообщить об этом. На следующий день женщина зафиксировала побои в районной больнице, после чего пошла в полицию и написала заявление. Уже после суда она узнала, что Юркин дал объяснение о том, что он делал замечание по поводу коз как сотрудник полиции, после чего Ловыгина сама упала, якобы потеряв равновесие. Женщина была признана виновной по статье 6.1.1 КоАП России («Побои»).

Ранее российские юристы написали в учебнике по криминологии, что одной из главных причин роста преступности является феминизм: именно идеи о равноправии, «внедренные из-за рубежа на домостроевскую, православную почву России», привели к «моральной распущенности и разобщению общества», сообщили авторы пособия.

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