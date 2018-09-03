«Предупреждение» о конце света обрадовало любителей черного юмора

Журнал Newsweek «предупредил» читателей о возможном уничтожении планеты, чем вызвал бурную реакцию пользователей Twitter. Юзеры принялись шутить о том, как конец света поможет решить их бытовые проблемы.

Публикация Newsweek в Twitter с заголовком «Столкновение гравитационных волн может спровоцировать засасывание Земли в черную дыру» собрала более двух тысяч лайков и более тысячи комментариев.

«Наконец-то! Что-то, чего можно с нетерпением ждать!» — прокомментировал пользователь под ником JT. «Я надеюсь, это произойдет раньше, чем мне придется в следующий раз расплачиваться за долг по кредитке», — написал юзер LAM.

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Пользователь Питер Пумер (Peter Pumer) из Майами заявил, что в таком случае он завтра совершенно свободен. Комментатор Захари Цитрон (Zachary Citron) уточнил, можно ли всерьез полагаться на такое обещание.

Некоторые не упустили возможность пошутить по поводу политики. Кристофер Уиллиам (Christopher William) заявил, что это явная метафора Дональда Трампа в Белом доме. Гвендолина Хаджес (Gwendolyn Hughes) предположила, что президентское назначение судьи Бретта Кавано в Верховный суд приведет к таким же последствиям.

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