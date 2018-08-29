Собака с мордой убийцы вызвала восторг в сети

На видеохостинге YouTube набирает популярность видео с рычащей собакой по кличке Мистер Бабз (Mr. Bubbs). Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем.

За два дня видео набрало 300 тысяч просмотров. Героями ролика являются хозяева собаки и сам питомец: в ответ на признания в любви собака натужно рычит и таращит глаза.

Некоторых пользователей поведение Мистера Бабза испугало. «Это последний известный нам момент, прежде чем он убил своих владельцев. Если вы видите эту собаку, немедленно сообщите об этом в полицию», — написал один из комментаторов. Один из юзеров обозвал собаку «маленьким гремлином».

Однако большинство пользователей пришли в восторг от видео и его главного героя, назвав его новым героем интернета. «Это мое новое любимое видео», — заявил подписчик. «Это станет вирусным», — подтвердил другой. Юзер под ником M Jin «выписал» ролику «свидетельство о рождении мема».

Хозяева Мистера Бабза также завели для него отдельный аккаунт в Instagram. За два дня на собаку-мем подписалось почти 20 тысяч человек.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!