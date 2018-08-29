Рэпер 50 Cent обиделся на мем и пожелал его авторам смерти

Рэп-исполнитель 50 Cent пожелал смерти авторам мема, в котором было использован его портрет. Гневные посты, посвященные изображению, он опубликовал в своих Twitter- и Instagram-аккаунте.

50 Cent выложил шуточную картинку, на которой его фотография была совмещена с изображением рэпера Tekashi 6ix9ine. Исполнитель получил цветные афрокосички и яркие зубы неестественных оттенков, — имиджевые черты своего коллеги. «Кто это сделал? Я хочу, чтобы вы, нигги из интернета, сдохли. Идите на хрен все, кто смеется над этим дерьмом», — подписал музыкант снимок.

Who did this 🤨 I want you niggas on the internet dead. Fuck everybody laughing at this shit. 😡 Фото опубликовано @50cent

Снимок в Instagram получил более миллиона лайков за сутки. Большинство комментаторов сообщали, что не могут сдержать смех при взгляде на изображение. Некоторые поддержали 50 Cent: «Мне совсем не смешно. Я бы тоже был в бешенстве!» — посочувствовал один из подписчиков.

Скорее всего данная фотошутка посвящена совместной работе 50 Cent и Tekashi 6ix9ine над клипом на песню «Get The Strap».

В середине августа стало известно, что во время съемок ролика 50 Cent и Tekashi 6ix9ine в непосредственной близости от площадки произошла перестрелка.

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