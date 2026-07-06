Десятки пассажиров покинули аэропорт в Азии и не попали на рейс из-за проверки документов

61 пассажир не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за проверки документов

61 пассажир покинул аэропорт в Азии и не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за усиления проверки документов. Об этом пишет портал VnExpress International.

Уточняется, что инцидент произошел 4 июля в международном аэропорту имени Хазрат Шахджалала. Сотрудники иммиграционной службы и представители авиакомпании Diman Bangladesh Airlines задержали 15 человек с поддельными визами. Узнав, что после этого власти усилили проверку проездных документов, десятки других пассажиров этого рейса решили не рисковать и уехали из воздушной гавани. В итоге самолет вылетел с 212 пассажирами вместо 288.

По данным местных СМИ, власти Бангладеш проявляют особую бдительность в отношении рейсов в Малайзию, поскольку некоторым путешественникам с действительными визами ранее было отказано во въезде и их депортировали по прибытии.

В апреле самолет авиакомпании Ryanair улетел без пассажиров из-за забастовки в аэропорту Европы. 192 человека не смогли попасть на рейс, так как не прошли регистрацию в воздушной гавани в Париже.