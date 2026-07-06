Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:25, 6 июля 2026Путешествия

Десятки пассажиров покинули аэропорт в Азии и не попали на рейс из-за проверки документов

61 пассажир не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за проверки документов
Алина Черненко

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

61 пассажир покинул аэропорт в Азии и не попал на рейс из Бангладеш в Малайзию из-за усиления проверки документов. Об этом пишет портал VnExpress International.

Уточняется, что инцидент произошел 4 июля в международном аэропорту имени Хазрат Шахджалала. Сотрудники иммиграционной службы и представители авиакомпании Diman Bangladesh Airlines задержали 15 человек с поддельными визами. Узнав, что после этого власти усилили проверку проездных документов, десятки других пассажиров этого рейса решили не рисковать и уехали из воздушной гавани. В итоге самолет вылетел с 212 пассажирами вместо 288.

По данным местных СМИ, власти Бангладеш проявляют особую бдительность в отношении рейсов в Малайзию, поскольку некоторым путешественникам с действительными визами ранее было отказано во въезде и их депортировали по прибытии.

В апреле самолет авиакомпании Ryanair улетел без пассажиров из-за забастовки в аэропорту Европы. 192 человека не смогли попасть на рейс, так как не прошли регистрацию в воздушной гавани в Париже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины допустили уничтожение всей инфраструктуры

    Трамп признался в незнании правила о дисквалификации после красной карточки Балогуна

    В МИД России назвали условие быстрого завершения конфликта на Украине

    Названо место запуска атаковавших российский НПЗ в 2500 километрах от Украины дронов

    Некоторые бриллианты подорожали

    Трамп с уважением отреагировал на идею Путина

    Россиянин выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей

    На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

    Ушедший из России автопроизводитель резко высказался о сотрудничестве с компаниями из КНР

    Раскрыты подробности приговора двух пытавших раскаленным утюгом должника россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok