Самолет оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:42, 21 апреля 2026Путешествия

Самолет Ryanair улетел из Франции в Марокко пустым из-за забастовки в аэропорту
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair улетел без пассажиров из-за забастовки в аэропорту Европы. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 14 апреля на рейсе из Франции в Марокко. 192 человека не смогли попасть на лайнер, так как не прошли регистрацию в воздушной гавани Ватри в Париже. «В момент открытия регистрации пассажиров службы безопасности не было. Мы узнали, что все они находились на больничном», — объяснили представители авиаперевозчика.

«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
Как получить туристическую визу в 2026 году? Страны, сроки и особенности оформления
В итоге борт оставил своих клиентов и направился в авиагавань назначения пустым. Воздушное судно село в Марракеше с опозданием в два часа. При этом транспортная компания уведомила всех путешественников, что «они не имеют права на компенсацию», так как вылет был сорван по независящим от лоукостера причинам.

Ранее самолет Ryanair улетел без 80 пассажиров из-за очередей в аэропорту Марселя. Инцидент произошел вечером 18 апреля. Изначально рейс должен был вылететь в 22:30 по местному времени, однако его задержали, так как не все пассажиры на тот момент прошли через цифровую систему пограничного контроля EES.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok