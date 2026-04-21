Самолет оставил всех пассажиров в аэропорту Европы и улетел

Самолет Ryanair улетел из Франции в Марокко пустым из-за забастовки в аэропорту

Самолет авиакомпании Ryanair улетел без пассажиров из-за забастовки в аэропорту Европы. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 14 апреля на рейсе из Франции в Марокко. 192 человека не смогли попасть на лайнер, так как не прошли регистрацию в воздушной гавани Ватри в Париже. «В момент открытия регистрации пассажиров службы безопасности не было. Мы узнали, что все они находились на больничном», — объяснили представители авиаперевозчика.

В итоге борт оставил своих клиентов и направился в авиагавань назначения пустым. Воздушное судно село в Марракеше с опозданием в два часа. При этом транспортная компания уведомила всех путешественников, что «они не имеют права на компенсацию», так как вылет был сорван по независящим от лоукостера причинам.

Ранее самолет Ryanair улетел без 80 пассажиров из-за очередей в аэропорту Марселя. Инцидент произошел вечером 18 апреля. Изначально рейс должен был вылететь в 22:30 по местному времени, однако его задержали, так как не все пассажиры на тот момент прошли через цифровую систему пограничного контроля EES.