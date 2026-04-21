14:02, 21 апреля 2026Путешествия

Самолет улетел без 80 пассажиров из-за огромных очередей в аэропорту Европы

Самолет Ryanair улетел без 80 пассажиров из-за очередей в аэропорту Марселя
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Самолет авиакомпании Ryanair улетел без 80 пассажиров в Марракеш (Марокко) из-за огромных очередей в аэропорту Марселя (Франция). Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел вечером 18 апреля. Изначально рейс должен был вылететь в 22:30 по местному времени, однако его задержали, так как не все пассажиры на тот момент прошли через цифровую систему пограничного контроля EES, которая является новой для воздушных гаваней Европы и не первый раз приводит к очередям.

Некоторые опаздывающие на рейс пассажиры пытались пробиться через толпу и охрану, но это не помогло ситуации. Многие из них пришли в ярость, когда в 1:50 19 апреля самолет Ryanair вылетел в Марокко. В авиакомпании объяснили это обязательствами по обслуживанию рейса в аэропорту прилета утром. По данным воздушной гавани Марселя, проблема с пограничным контролем была вызвана недостатком персонала. Было инициировано расследование инцидента.

Ранее самолет EasyJet улетел из Италии без 100 пассажиров после давки в аэропорту из-за цифровой системы EES. Некоторые из них падали в обморок.

