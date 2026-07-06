Спор депутатов Госдумы о законопроекте о домашнем насилии привел к судебному иску

Останина подала в суд на депутата Горячеву после спора о криминализации домашнего насилия

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина подала иск о защите чести и достоинства против депутата от партии «Новые люди» Ксении Горячевой. Об этом автор иска рассказала «Коммерсанту».

По словам Останиной, причиной для обращения в суд стала произвольная интерпретация Горячевой ее слов об отношении к законопроекту о домашнем насилии. «Интерпретация Горячевой (...) вылилась в клевету и обвинения меня», — сказала Останина, подчеркнув, что она не выступала за жестокое отношение к женщинам ради статистики браков и демографии.

В свою очередь, Горячева на иск Останиной в своем Telegram-канале заявила, что их спор касается не личных отношений друг с другом, а защиты женщин и детей от насилия. Депутат выразила готовность отстаивать свою позицию в суде.

Я по-прежнему поддерживаю ужесточение ответственности за домашнее насилие и убеждена, что политические разногласия по таким вопросам должны решаться в открытой дискуссии и в стенах парламента, а не через иски Ксения Горячева депутат

О том, что партия «Новые люди» подготовила законопроект о домашнем насилии, стало известно 19 июня. Он предусматривает уголовную ответственность за побои и другие насильственные действия в отношении близких. Останина раскритиковала инициативу, отметив, что закон может отпугнуть молодых людей от вступления в брак. В ответ на ее заявления Горячева написала, что проблему смерти женщин от домашнего насилия нельзя ставить ниже опасений по поводу возможного сокращения числа браков.

Инициатива «Новых людей» — уже не первое предложение о введении закона о криминализации домашнего насилия. Еще в 2019 году в России разработали законопроект, который был направлен на профилактику семейно-бытового насилия. Авторы инициативы утверждали, что агрессоров необходимо ставить на профилактический учет, а также обязывать покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. В конце 2021 года рассмотрение документа поставили на паузу, а в апреле 2024 года депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила об отсутствии необходимости в подобном законопроекте.