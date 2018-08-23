Иностранцы распробовали русский мем «Как тебе такое, Илон Маск?»

Пользователям социальных сетей из разных стран понравился популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?», в результате чего они представили свои варианты обращения к изобретателю и бизнесмену.

Микроблогеры начали публиковать в Twitter безумные изобретения и просто странные картинки, бросая вызов Маску.

Мем про Илона Маска заинтересовал иностранцев после того, как пользователь с ником Cortney из США разместила в Twitter подборку картинок с ноу-хау, которые россияне придумали из подручных средств.

В ответ микроблогеры из разных стран заявили, что знакомы с таким явлением, как русские мемы, и начали признаваться им в любви. Некоторые из них называют русские мемы самыми смешными в мире.

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