Адресованные Илону Маску русские мемы поразили американцев

Жительница Бостона с ником Cortney собрала в Twitter коллекцию мемов, в которых россияне иронично обращаются к Илону Маску, предлагая взглянуть на российские изобретения. Девушка пришла к выводу, что никто не разбирается в мемах лучше россиян.

«Мы никогда не будем смешнее русских», — констатировала девушка, продолжая постить популярные в России мемы, часть из которых уже утратили актуальность.

Пост Cortney насмешил микроблогеров. Они напребой требовали объяснить, в каких ситуациях используются те или иные мемы. Некоторые пользователи из других стран отмечали, что уже знакомы с таким понятием, как российский мем, и прислали ей свои любимые картинки с английским переводом.

К процессу подключились русскоязычные микроблогеры.

— ⭕ тейлор свифт женись на мне (@bisexualfighter) 21 августа 2018, 12:55

«Я не понимаю, но это очень хорошо, спасибо вам большое», — благодарила незнакомцев Cortney.

Кое-кто пришел к выводу, что российские мемы демонстрируют, почему мемы как таковые помогают выигрывать в выборах.

Мемы из России снискали славу за рубежом в июне. Сначала их открыл для себя американец с ником anatomical venus. Он признался, что, знакомясь с русскими мемами, сходит с ума от удовольствия, «насколько это по-настоящему прекрасно». Следом интерес к смешных картинкам из России проявили британцы. Житель Лидса создал в Twitter страницу Russian Memes United, на которой начал публиковать перевод популярных российских мемов на английский язык.

