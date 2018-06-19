Американец познал русские мемы и «сошел с ума» от удовольствия

Микроблогер sinister gay catboy cabal из США узнал о существовании мема о гигантском коте в двери, популярном в России, и решил рассказать о нем своим подписчикам. В результате «русский мем» заинтриговал и американцев, обретя популярность в Twitter.

Пользователь опубликовал сам оригинал мема и его описание с сайта «Мемепедия», который писал о нем в сентябре 2017 года.

— sinister gay catboy cabal (@hieromance) 14 июня 2018, 04:53

«"Опять этот гигантский кот" — картина с женщиной в красном, которая сидит за столом и закрывает лицо руками. Вход в комнату закрывает гигантская голова белого кота. Используется как мем о чем-то навязчивом и неприятном, что заставляет человека чувствовать собственную ничтожность», — гласило описание.

«Я смотрю на русские мемы и схожу с ума, насколько это поистине прекрасно», — охарактеризовал мем с котом sinister gay catboy cabal. Его мнение разделили тысячи соотечественников и русскоязычных пользователей платформы.

Американец стал изучать российские мемы дальше и открыл для себя еще несколько особо смешных. Его порадовал кот-качок, горбатый пес и мем «кусь».

Его твит приобрел вирусный эффект, и о том, что американец собирает смешные русские мемы, узнали в России. В комментарии спустились русскоязычные микроблогеры. Они публиковали мемы и давали их расшифровку на английском языке. В результате коллекция sinister gay catboy cabal пополнилась еще десятками шуточных картинок.

— Джинн и Адаптация (@djinn_rd) 19 июня 2018, 01:15

Юзеры из России делились радостью по поводу экспансии русских мемов в комментариях под записью микроблогера с ником эрuх, который заметил, что смешные картинки из России начали набирать популярность в англоязычном сегменте Twitter. «Интернет создавался ради этого», — пишет автор публикации. «Я плачу, это так чудесно», — отписался он вновь, глядя на то, как иностранцы переводят русские мемы на английский язык.

‏

«Потому что наши мемы — самые мемные мемы в мире», — заключил микроблогер с ником «Смерть окосевшая».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!