Накачанного кота-мутанта превратили в героя популярных фильмов

Пользователи сети принялись обсуждать кота с необычным телосложением, который напоминает бодибилдера. Фотографию опубликовала жительница Канады под ником @officialbuffcat в Twitter.

«Каждый день я думаю об этом коте-качке, с которым я столкнулась в прошлом году».

Девушка выложила сразу несколько снимков аномально большого питомца. Более того, она поделилась видео, на котором запечатлена походка пушистого «бодибилдера».

Посты с необычным котом набрали вирусную популярность, поэтому «качок» в тот же день стал героем огромного количества фотожаб. Пользователи принялись вырезать его тело и вставлять в стоп-кадры из различных культовых фильмов. Например, шутники поместили питомца в декорации картин «Парк Юрского периода» и «Охотники за привидениями».

Также некоторые энтузиасты посчитали, что животное по телосложению слишком сильно напоминает известного актера и рестлера Дуэйна Скалу Джонсона.

«Дуэйн "Удивительно пушистая скала" Джонсон».

Журналисты издания BuzzFeed поговорили с ветеринаром и выяснили, что кот-«качок» с фотографии является чуть ли не единственным в своем роде.

«Существует генетическая мутация, которая встречается в основном у некоторых пород коров, которую называют "двойной мускулатурой"», — рассказал врач. Он уточнил, что в редких случаях такое отклонение бывает у собак, однако для кошек это редкость. По мнению ветеринара, запечатленный на фотографиях питомец мог стать первым котом с такой генетической мутацией.

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