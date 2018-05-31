«Самая хорошая девочка» попала в школьный фотоальбом и прославилась

Пользователи сети обратили внимание на фотографию терапевтической собаки по кличке Мисс Пинат (Miss Peanut), которую администрация одной из американских школ поместила в выпускной фотоальбом. Снимок опубликовала ученица под ником @elle91 в Twitter.

Метод психотерапевтического лечения при помощи собак (канистерапия) активно распространяется в учебных заведениях США. Психологи отмечают, что специально обученные животные помогают ученикам снять стресс, а также способствуют их социальному развитию. Поэтому изредка учителя вставляют фотографии таких собак в фотоальбомы.

Однако Мисс Пинат стала настоящей сенсацией в соцсетях: всего за сутки ее снимок набрал более 32 тысяч ретвитов и 160 тысяч лайков. Пользователей Twitter умилила добрая морда собаки, а также ее кличка, которая переводится как «Мисс Арахис».

«Она самая хорошая девочка».

Некоторые и вовсе предложили школьному питомцу начать политическую карьеру.

«Мисс Пинат в президенты».

Набирающая популярность фотография «самой хорошей девочки» вдохновила родителей школьников также рассказать о терапевтических собаках из их школ. Как выяснилось, появление питомцев в фотоальбомах — уже вовсе не редкость.

Ранее в сети прославился девятилетний мальчик по имени Гидеон Кидд (Gideon Kidd), который перегладил более 300 собак разных пород. Он фотографировался с каждой из них, а затем выкладывал снимки в соцсетях.

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