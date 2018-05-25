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Школьники принялись насмехаться над радиоактивными бананами

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Школьники из Великобритании начали публиковать шутки про бананы после того, как им попался странный вопрос на выпускном экзамене. Об этом сообщает The Mirror.

В одном из заданий GCSE по физике (британского аналога ЕГЭ) учеников попросили объяснить, почему люди должны использовать съедобный фрукт в качестве величины при определении дозы излучения.

«Бананы являются источником фонового радиоактивного излучения. Некоторые люди считают, что единица дозы излучения должна быть изменена с зиверта на банановый эквивалент. Предложите одну причину, по которой банановый эквивалент может помочь общественности стать более осведомленной о радиационном риске», — говорилось в вопросе.

Несмотря на то, что термин «банановый эквивалент» действительно используется сторонниками ядерной энергетики, школьников данное задание сильно позабавило. Пользователи сети начали придумывать и публиковать мемы с бананами.

«Когда ты знаешь, что провалился так сильно, что не осталось слов».

«Боль, которую я испытал во время трехстраничного теста по физике, должна быть около 10000 единиц в банановом эквиваленте».

Многие школьники решили оставить негативные комментарии экзаменационному совету Assessment and Qualifications Alliance (AQA), который составлял вопросы для теста.

«Я: усердно работаю, чтобы выучить физику
AQA: почему мы должны измерять радиацию в бананах?»

«Вот о чем нас предупреждал AQA».

Руководитель учебной программы AQA Джулиан Кларк (Julian Clarke) рассказал изданию The Mirror, что подобные шутки в Twitter после экзаменов появляются каждый год. «Нет ничего плохого в том, что студенты выпустили пар таким образом», — говорит Кларк. Он также добавил, что банановый эквивалент — это официальный научный термин.

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