Школьник-меломан нашел оригинальный способ обойти запрет смартфонов на экзамене

Американский преподаватель Эрик Зауэркер (Eric Saueracker) опубликовал в Twitter фотографии школьника, который принес на экзамен виниловый проигрыватель.

По словам учителя, он не разрешил ученикам использовать смартфоны во время теста по физике. Более того, под запрет попали даже музыкальные функции девайса, потому что подростки довольно часто списывали правильные ответы при помощи телефонов.

Однако один из школьников нашел способ обойти строгий запрет учителя: вместо телефона он принес в класс настоящий виниловый проигрыватель и подключил к нему наушники. В результате все остальные ученики сидели в тишине, а смышленый подросток наслаждался музыкой Канье Уэста (альбом College Dropout — «Отчисление из колледжа»).

Позднее Зауэркер написал, что песни американского рэпера помогли ученику сдать экзамен: парень успешно прошел тест на радость пользователей Twitter. Записью преподавателя поделились почти 100 тысяч человек: она собрала 300 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

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