Мемы оказались под угрозой запрета

Новый закон об авторском праве Европейского союза приведет к запрету мемов в интернете, предупреждает Sky News.

Директива ЕС об авторских правах призвана защитить права интеллектуальной собственности пользователей, загружающих свои материалы в интернет. Как следствие, это может привести к запрету на использование фотографий, которые стали мемом, без разрешения правообладателя.

О такой опасности предупреждают противники нового закона. Они полагают, что закон «разрушит интернет» в привычном понимании этого явления и позволит крупным компаниям-правообладателям контролировать действия обычных граждан в интернете.

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Сторонники движения против директивы предупреждают, что под угрозой могут оказаться не только мемы, но и пародии, которые сами по себе являются отдельными творческими работами.

Отмечается, что при таком подходе было бы невозможно вирусное распространение такого мема, как «неверный парень», взятого с платного ресурса стоковых фотографий и без ведома владельца опубликованного в соцсетях. Его автор, испанский фотограф Антонио Гиллем (Antonio Guillem), признавался, что до популярности снимка понятия не имел, что такое мем. Он отметил, что вирусность фотографии значительно увеличила ее официальные продажи на стоковой платформе.

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