Автор снимка с «неверным мужчиной» рассказал историю появления вирусного мема

Испанский фотограф Антонио Гиллем (Antonio Guillem) рассказал историю создания вирусного мема «Неверный мужчина, который идет со своей подругой и смотрит на другую соблазнительную девушку». Своими воспоминаниями он поделился с журналом Wired.

По словам Гиллема, в середине 2015 года он решил отправиться в Каталонию, чтобы сделать несколько снимков, рассказывающих об изменах в «увлекательной и игровой форме». «Это было довольно сложной задачей: мы хотели достичь максимально правдоподобных выражений лиц, а одна из моделей постоянно смеялась, пока мы пытались ее сфотографировать», — пожаловался он.

Фотограф признался, что тогда и представить не мог, что один из его снимков получит такую популярность. «До недавнего времени я даже не знал, что такое мем», — сказал Гиллем, отметив, что популярность в Twitter практически не влияет на продажи: «Наши лучшие фотографии покупают по пять-шесть тысяч раз в год. В то же время снимок с "неверным мужчиной" купили около семи тысяч раз».

Он добавил, что мем не принес ему практически никакой прибыли. «Большинство изображений публикуются без соответствующей лицензии. Но меня это не беспокоит, потому что используются они добросовестно», — заключил фотограф.

Ранее в августе пользователи Twitter обратили внимание на один из постановочных снимков из банка фотографий Shutterstock, на котором прогуливающийся со спутницей мужчина заглядывается на проходящую мимо женщину. Они придумали десятки ситуаций, которые могло бы иллюстрировать это фото.