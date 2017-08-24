Заглядевшегося на другую «неверного парня» превратили в мем на все случаи жизни

Пользователи Twitter обратили внимание на один из постановочных снимков из банка фотографий, которые СМИ и интернет-ресурсы используют для иллюстрации публикаций. Картинка под названием «Неверный мужчина, который идет со своей девушкой и смотрит на другую соблазнительную девушку» стала популярной среди микроблогеров, замечает Mashable. Они придумали десятки ситуаций, которые могло бы иллюстрировать это фото.

«Я, хлеб (справа), больше хлеба (слева)».

«Я, красивая, нетронутая книга, которую я читаю дома (справа), новые книги в книжном магазине (слева)».

— edgelord allan poe (@haarleyquin) 22 августа 2017, 10:06

«Я, солнечное затмение (слева), научные доказательства, подтверждающие опасность смотреть на солнце (справа)».

«Молодость, социализм (слева), капитализм (справа)».

Снимок взят из известного фотобанка Shutterstock. Постановочные фотографии из его коллекции не раз становились поводом для насмешек в сети.