Google посчитал «счастливой семьей» белую пару с детьми на шее

При попытке найти изображения по запросу «счастливая семья» в 81 случае из 100 сервис «Google Изображения» показывает улыбающихся белых женщину и мужчину, а также минимум двух детей. На это обратило внимание издание The Next Web.

При этом на большинстве снимков дети взобрались на спину к взрослым и обхватили их шеи руками. Журналисты также подчеркивают, что выдача по каким-то причинам абсолютно не учитывает существование неполных семей, людей с отличным от белого цветом кожи или однополых партнеров.

Издание отмечает, что проблема, вероятно, кроется в повсеместном распространении стереотипа по поводу счастливой семьи: одинаковые снимки используют региональные издания, бизнес-порталы и крупные онлайн-СМИ. К примеру, в материале The Mirror «30 секретов счастливой семейной жизни» опубликованы целых три изображения улыбающихся белых людей.

В самых популярных фотобанках, таких как Getty Images, Depositphotos и Shutterstock, ситуация со «счастливой семьей» не меняется: из первых 100 результатов на 90 снимках изображены объятия белых людей.

В октябре 2016 года Google спутал изображения детских колясок для евреев с фотографиями грилей на колесиках. При попытке найти картинки по запросу jewish baby stroller («еврейская детская коляска») поисковик отображал снимки с мобильным грилем.