Британец перевел русские шутки и прославился

Британец из города Лидс создал в Twitter страницу Russian Memes United, на которой он публикует перевод популярных российских мемов на английский язык. Об этом сообщает TJ.

Мужчина рассказал, что его мать русская, а сам он всю жизнь общается с родственниками и друзьями из России. Однако мемы его заинтересовали совсем недавно, когда он увидел несколько твитов американца, переводившего популярные отечественные шутки на родной язык.

В результате всего за пару недель британский любитель мемов опубликовал перевод более 150 картинок, применив базовые знания русского языка, словари и помощь друзей. Многие его твиты набрали тысячи лайков и сотни репостов.

Погружение в мир русских мемов началось с довольно старой картинки про шатание трубы представителем народа ближнего зарубежья.

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 19 июня 2018, 13:30

Не обошлось и без картинок с домашними животными.

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 19 июня 2018, 16:12

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 20 июня 2018, 08:54

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 20 июня 2018, 12:36

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 22 июня 2018, 09:06

Однако большинство мемов сложно отнести к какой-то определенной тематике.

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 22 июня 2018, 13:52

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 22 июня 2018, 16:07

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 24 июня 2018, 09:09

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 25 июня 2018, 10:53

— Russian Memes United (@RussianMemesLtd) 25 июня 2018, 15:59

В середине июня микроблогер sinister gay catboy cabal из США рассказал соотечественникам о популярном русском меме с гигантским котом в двери, в результате чего обрел популярность в Twitter. Позднее мужчина решил более подробно изучить российскую мем-культуру.

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