В сети принялись потешаться над абсурдными именами знаменитостей

В Twitter набирает популярность флешмоб, в котором пользователи придумывают шутливые расшифровки псевдонимов знаменитостей. На тренд обратило внимание издание Mashable.

Издание отмечает, что источником мема, вероятно, мог стать твит 2017 года, в котором пользователь под ником @_maccckiller узнал, что актер Джейми Фокс использует псевдоним. Публикация набрала 60 тысяч лайков, и примерно в это же время на Reddit обрела популярность шутка о «полном имени» велосипеда (bike) — bichael по аналогии с полным именем от сокращения Майк (Mike).

Шутка широко распространилась среди пользователей Twitter только в конце августа этого года. Так, рэпера 50 cent расшифровали как 50th Century («Пятидесятый век»), рэпера и актера Ice Cube — как Icelandic Cubicle («Исландская Кабинка»), музыканта Ne-Yo — New York (Нью-Йорк), а исполнителя Lil Pump — Lillian Pumpernickel (Лиллианом Памперникелем).

Ранее в августе 50 Cent пожелал смерти авторам мема, в котором было использован его портрет. На фотографии, опубликованной исполнителем, его портрет был совмещен с изображением рэпера Tekashi 6ix9ine.

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