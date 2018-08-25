Живущее своей жизнью отражение в зеркале напугало пользователей сети

Пользователь Twitter под ником jolynn опубликовала на своей странице видео, где отражение мальчика в зеркале будто живет своей жизнью. Ролик стал вирусным и набрал 3,8 миллиона просмотров за несколько дней.

«Чем больше я смотрю это, тем безумнее это становится», — подписала публикацию девушка. Пост набрал почти 180 тысяч лайков.

В комментариях подписчики сообщали, что отражение мальчика действительно не отображает его действий в настоящей жизни. «Симуляция не работает», — написал один из них, намекая на идею иллюзорности мира. Другой комментатор его поддержал, заявив, что именно этим можно объяснить нереальность окружающей действительности.

Некоторые высказывали мнение, что за различиями настоящего мальчика и его отражения стоят злые чары. «Даже не хочу знать почему, потому что именно так начинаются истории в страшных кинофильмах», — заявил подписчик. Одна из девушек пожаловалась на то, что ей теперь страшно засыпать.

Однако разгадка оказалось простой: один из комментаторов сообщил, что расхождение возможно из-за особенностей съемки. Такое явление называется роллинг-шаттер. Изображаемое искажается на записи тогда, когда объект изменяется быстрее, чем его успели заснять.

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