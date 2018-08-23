Пользователи сети попытались найти змею на картинке и оплошали

Австралийское сообщество ловцов змей опубликовало на своей странице в Facebook фотографию с призывом найти на ней пресмыкающееся. Задача привела в замешательство десятки подписчиков.

Администрация группы опубликовала снимок, где было изображено два стула. На первый взгляд, никаких живых существ на нем не было. «Найди змею! Пришло время для еще одной игры в "Найди змею". Этот дерзкий клиент был удален из дома в Ниндерри сегодня! Дополнительные очки тем, кто назовет вид!» — подписали изображение авторы.

Немногие подписчики сумели отыскать змею на снимке. «Не могу найти», — прокомментировал пользователь Сэм Райан (Sam Ryan). «Вид. На этой картинке?» — отреагировал юзер под псевдонимом MC Law.

В итоге некоторым удалось найти маленькую змею на фотографии. Они обнаружили ее у задней правой ножки правого стула. Один из пользователей в шутку предположил, что это «древесная змея вида IKEA».

Спустя сутки создатели сообщества обнародовали правильный ответ — это оказалась маленькая змея вида коричневая бойга. Под стулом она пряталась от дневных хищников.

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