Пользователи предложили смартфонам найти вещи лучше секса

Пользователи вспомнили о меме «Секс — это, конечно, хорошо, но…» и предложили дополнить его с помощью функции автодополнения на смартфонах. На это обратило внимание издание TJournal.

Пользователи Twitter предложили сотни вариантов окончания фразы, и некоторые из них заставляют задуматься.

«Секс это конечно хорошо но не так много людей в мире хотели жить», — получилось у @HaroHaroGenki. «Секс это конечно хорошо но ведь это не банкомат», — пишет @sonivius. «Секс это конечно хорошо но я не могу найти полную версию», — пожаловался смартфон @grustnayasucka.

Изначально этот мем появился в англоязычном сегменте Twitter в 2017 году, когда пользователь @HunterLares заявил, что «секс — это круто, но вы когда-нибудь показывали кому-нибудь картину, которую вы нарисовали, и ему понравилось больше, чем вы ожидали?».

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