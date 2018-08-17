Новая оптическая иллюзия свела пользователей сети с ума

Twitter / Akiyoshi Kitaoka

Пользователи сети оценили новую оптическую иллюзию, созданную профессором психологии из Японии Акиоши Китаока (Akiyoshi Kitaoka). Ролик доступен на его странице в Twitter.

В кадре лежит листок бумаги. На нем изображен черный градиент, который меняет оттенок от темного к светлому. Китаока также положил на лист небольшую серую бумажку и начал двигать ее то влево, то вправо от центра. У зрителей создавалось впечатление, что бумажка полностью меняет оттенок в зависимости от ее местоположения.

«Демонстрация восприятия освещения», — написал психолог. Его пост собрал более 20 тысяч ретвитов и около 55 тысяч лайков. Трюк Китаока удивил многих пользователей, которые не нашли логическое объяснение оптической иллюзии.

«Что это за колдовство?» — удивился один из комментаторов. «Это взорвало мой мозг», — поразился другой.

Позднее профессор пояснил, что подобный эффект происходит в результате того, как мозг интерпретирует цвет. Цвета меняются в зависимости от того, как они воспринимаются относительно фона: при ярком фоне объект на переднем плане выглядит темнее, и наоборот.

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