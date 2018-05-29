Оптическая иллюзия с пересаженными головами свела пользователей с ума

В сети набирает популярность фотография обнимающихся мужчины и женщины, которым как будто пересадили головы. Изображение опубликовал пользователь Twitter под ником @Boom_likean808.

На снимке изображены два человека, однако при первом взгляде создается ощущение, что мужчина стоит в женской одежде. «Сначала я подумал, что он носит каблуки», — написал опубликовавший фото пользователь. Кроме того, на снимке можно заметить узкие короткие брюки и явно женскую джинсовую куртку.

Пост сильно озадачил пользователей сети: за несколько дней он набрал почти 50 тысяч репостов и около полутора тысяч комментариев. Люди признавались, что сбиты с толку тем, что голова мужчины оказалась на женском теле. «Так он не носит каблуки? Я ничего не понимаю», — писали десятки комментаторов. Другие заявили, что им понадобилось более минуты, чтобы найти подвох.

В итоге разгадавшие загадку пользователи даже нарисовали ответ для тех, кто не смог самостоятельно разобраться в оптической иллюзии.

Ранее подписчики американской певицы Зендаи посмеялись над ее аномально большими ногами. Дело в том, что девушка находилась в бассейне, поэтому из-за преломления света возникла забавная оптическая иллюзия, которая сильно удлинила ее ступни.

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