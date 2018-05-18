В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию

Пользователи сети обнаружили аудиозапись, звучание слов в которой меняется от желания слушателя. О находке рассказал посетитель имиджборда Reddit под ником squidjeep.

В отличие от других популярных звуковых иллюзий, в данном случае человек сможет услышать несколько разных слов на одной и той же видеозаписи, если попытается контролировать процесс. Например, если слушатель будет думать о слове brainstorm («мозговой штурм»), то он услышит brainstorm. Если же он захочет услышать green needle («зеленая игла»), голос на записи произнесет именно эту фразу.

Посетители имиджборда остались в замешательстве после просмотра спорной видеозаписи. «Это на самом деле поразило меня», — написал один из комментаторов. Другой пожаловался, что как будто находится в состоянии наркотического опьянения.

Некоторые пользователи отметили, что могут слышать не только обозначенные brainstorm и green needle, но и другие слова, которые они проговорили заранее. «Я слышал такое, что вы мне даже не поверите», — поделились они в комментариях.

Ранее пользователи сети разделились на два лагеря, прослушав другую звуковую иллюзию, опубликованную популярным блогером Хлоей Фелдман (Cloe Feldman) в Twitter. Девушка спросила у подписчиков, слышат ли они имя Янни или Лорел, однако ответы получились разные.

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