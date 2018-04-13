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Оптическая иллюзия с проводом запутала пользователей

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Пользователь Reddit под ником icanbenormaltoo опубликовал изображение зарядного устройства, которое отбрасывает странную тень.

Судя по снимку, провод от зарядки распутан, однако тень под ним говорит об обратном: создается обманчивое впечатление, что шнур завязался в узелок.

За несколько часов пост одобрили более 36 тысяч посетителей Reddit. В комментариях пользователи удивились, почему тень не копирует реальное положение шнура: «Охренеть, как природа это делает?» Другие пошутили, что перед ними явное доказательство постоянно запутанных проводов.

Завсегдатаи имиджборда быстро разгадали секрет фотографии. «Мой мозг не понимал, как прямой шнур может отбрасывать такую тень. Затем я заметил источник света с правой стороны», — объяснил разобравшийся с оптической иллюзией пользователь.

Ранее посетителей Reddit заинтересовала загадка, связанная с исчезающей картинкой. Речь идет о размытом изображении с цветными красками, которое пропадает, если долго и пристально всматриваться в него.

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