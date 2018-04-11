Раскрыт секрет исчезающей картинки

Ученые раскрыли секрет популярной картинки, которая исчезает, если на нее долго и пристально смотреть. Об этом сообщает The Verge.

Речь идет о размытом изображении с цветными красками, которое получило большую популярность на имиджборде Reddit. Пользователи подтвердили, что если долго смотреть на картинку, то она как будто растворяется, а вместо нее перед глазами возникает белое пятно. Однако при отведении взгляда изображение возвращалось.

По словам журналистов, подобные оптические иллюзии будоражат умы людей еще с 1804 года, когда философ по имени Игнац Пауль Виталис Трокслер (Ignaz Paul Vital Troxler) заявил о существовании такого эффекта.

Профессор психологии Квинслендского университета Дерек Арнольд назвал причину, по которой цветная картинка исчезает. По его мнению, мозг человека перестает обращать внимание на визуальные образы, которые не меняются. Он также добавил, что в этом нет ничего страшного.

Профессор медицинского центра SUNY Downstate и автор книги «Чемпионы иллюзии» Сюзана Мартинес-Конде (Susana Martinez-Conde) говорит, что такой эффект называют нейронной адаптацией. Она сравнила исчезающую картинку с носками: человек может чувствовать предмет гардероба на ногах, когда только надевает его, однако по ходу дня он перестаете замечать носки — то же самое происходит и с цветной картинкой.

По словам ученого, изображение исчезает только в том случае, если человек намеренно перестанет двигать глазами. «Даже когда мы думаем, что наши глаза совершенно неподвижны, они все еще совершают микроскопические движения», — говорит Мартинес-Конде. Поэтому, если человек посмотрит на цветную картинку невзначай, она останется на месте.

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