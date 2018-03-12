На автора «оптической иллюзии» с семечками обиделись за оболванивание публики

Пользователи Reddit остались разочарованы шуточной оптической иллюзией с семенами подсолнуха, которую опубликовал Obito_GF. Посетителям портала предлагалось угадать, какие семечки на тетрадном листе настоящие, а какие — нарисованы художником.

Obito_GF выложил видео, на котором семечки рассматривались с разных углов, так, чтобы зрителю было легче отличить оригинальные зерна от рисованных. В конце короткого ролика следовало разоблачение, которое расстроило зрителей. Оказалось, что все семена были настоящими, а нарисованные скрывались под тремя из них. Качество иллюстрации при этом было нарочито примитивным.

Пользователи досадовали, что потратили время впустую, пытаясь разгадать загадку. «Потрясающе, это 30 секунд моей жизни, которые я никогда не верну назад», — сетует Alahumadala.

Многие признавались, что уже нашли разгадку, в которой были уверены на 100 процентов, и исход их уязвил. «Я сидел и думал: "О, легче простого, эти три отбрасывают большие тени, а остальные — дерьмо". Я был унижен», — пишет headshothoncho.

«Они более затенены. Потому что они были настоящими. Просто некоторые из них хреново затенены, потому что они тоже были настоящими, ха-ха», — троллит доверчивых пользователей PoliLethe.

Зрители оставили сотни комментариев. Среди них нашелся специалист, который объяснил суть «оптической иллюзии». Пользователь asherrd указывает, что сотни людей принялись искать фальшивые семечки из-за программирования.

«Иногда это называется "затравка". Очень простой пример этого можно найти в исследованиях, когда людей просят назвать случайное число от 1 до 100. Человек с большей вероятностью выберет низкое число, если ему покажут низкое число (то есть запрограммируют на низкое число) прямо перед тем, как он выберет свое "случайное" число. И, наоборот, если участник "запрограммирован" на более высокое число, он, скорее всего, выберет более высокое», — объясняет он.

Asherrd призвал людей не "думать, что они думают", а на самом деле стремиться делать выводы самостоятельно и критически мыслить, чтобы не становиться объектом манипуляций.

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