Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами

Фешен-блогер из Испании под ником marisol сделала снимок своего наряда, но стала объектом насмешек. Это произошло из-за оптической иллюзии. Пользователям показалось, что у девушки неправдоподобно худые ноги.

Девушка опубликовала две фотографии в зеркале с подписью: «Да, я скомбинировала вертикальные и горизонтальные полоски». Ее публикация собрала почти 40 тысяч лайков и 6,5 тысячи репостов. Однако в центре внимания девушка оказалась не из-за своего утонченного вкуса в одежде. Подписчики удивились худобе ее ног.

Несколько сотен человек высказали свое отношение к якобы непропорциональному телу испанки. «На секунду я подумал, что полоска на брюках — это расстояние между бедрами», — заметил один из комментаторов. «Мне нужны очки!» — пошутил другой. «Неудачный фотошоп», — заключил третий.

Пользователи женского пола в основном сообщали девушке, что испытывают искреннюю зависть, потому что тоже хотят быть стройными. Но новоявленная звезда успокоила их: «Нет, я не выгляжу так», — написала она, сопроводив пост фотографией, где «отрезала» себе вторую ногу.

Материалы по теме Взрыв мозга Какие логические задачки и иллюзии сводят с ума Рунет

Многие пользователи соцсетей уже назвали эту иллюзию «новым сине-белым платьем»: несколько лет назад в сети появился снимок наряда, цвет которого воспринимался по-разному, в зависимости от особенностей каждого человека. Однако были и шутники, которые заявили, что никакого обмана зрения здесь нет, а блогерша просто похожа на главного героя анимационного фильма «Гадкий я».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!